Зеленский назвал Порошенко другую дату дебатов

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский назначил действующему главе государства Петру Порошенко другую дату дебатов. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

Артист напомнил, что дебаты пройдут 19 апреля, и рассказал, какие вопросы он собирается задать президенту. «Например, когда начнут сажать в тюрьму и почему Свинарчуки еще не за решеткой», — сказал Зеленский.

Он также попросил подписчиков написать в комментарии вопросы, которые они хотели бы задать Порошенко.

Накануне, 7 апреля, Порошенко в эфире телеканала «112» заявил, что ждет своего оппонента на дебаты в предложенном им месте — на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Однако он назвал дату 14 апреля.

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Согласно избирательному законодательству, теледебаты между кандидатами в президенты, оплачиваемые за счет государства, должны пройти в последнюю пятницу перед днем повторного голосования. В данном случае это 19 апреля. Однако ЦИК ранее заявил, что не станет оплачивать мероприятие на стадионе из-за его нестандартного формата. По оценкам Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), дебаты обойдутся кандидатам в миллион долларов.

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил провести их на стадионе «Олимпийский» при полных трибунах. Одним из условий лидера президентской гонки стал тест на наркотики и алкоголь. В штабе Порошенко сначала заявили, что данное предложение нарушает установленный порядок. Однако затем действующий глава государства опубликовал ответное видеообращение, в котором принял вызов. Оба кандидата сдали кровь на анализы.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских деталей для оборонных предприятий Украины. Организаторами преступной схемы названы замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын Игорь. Оба ранее носили фамилию Свинарчук.

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