Бывший СССР
 
Последние новости
Стало известно о возмущении Тимошенко из-за Зеленского
Япония сбросила на астероид бомбу
Медведев заверил в стабильности цен на бензин
Раскрыты подробности королевского наказания Меган Маркл
Боец UFC предвидел «самый легкий в карьере» бой против Нурмагомедова
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Мужчина пел 106 часов подряд ради рекорда и потерпел фиаско
«Северный поток-2» преодолел сопротивление Европы
Новости партнеров

Названа стоимость дебатов Порошенко и Зеленского

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Зеленский

Лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому и действующему главе государства Петру Порошенко потребуется потратить около миллиона долларов, чтобы провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Об этом заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, передает Liga.net.

По его словам, сметы еще нет, в данный момент прорабатываются различные варианты монтажа сцены и меры безопасности.

ЦИК заявил, что не станет оплачивать дебаты на стадионе, сообщило агентство «Интерфакс-Украина». В Центризбиркоме пояснили, что из-за нестандартного формата мероприятие в «Олимпийском» по закону не должно финансироваться из бюджета. Кроме того, в комиссии предупредили кандидатов о недопустимости предвыборной агитации до официального объявления второго тура и подчеркнули, что публичное оговаривание условий дебатов можно расценить как нарушение этого закона.

Спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев ранее заявил, что президент готов оплатить аренду стадиона пополам со своим оппонентом, сообщает «Украина.ру». Также глава государства хотел бы провести несколько раундов.

3 апреля Зеленский вызвал действующего президента на дебаты, пригласив его встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В штабе Порошенко сначала заявили, что дебаты на стадионе не соответствуют установленному порядку, однако позже украинский лидер опубликовал ответное видеообращение о том, что принимает вызов. Кроме того, Порошенко согласился пройти тест на алкоголь и наркотики, однако кандидаты воспользовались разными лабораториями.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов. ЦИК обработал 100 процентов протоколов голосования, однако официальное оглашение итогов первого тура пройдет после получения оригиналов документов от территориальных комиссий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Аласания назвал стоимость дебатов Порошенко и Зеленского
ЦИК: Любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре
Порошенко готов провести несколько дебатов с Зеленским и оплатить половину аренды «Олимпийского»
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:03Сегодня

Казахский исход

Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
15:41Сегодня

Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье

11:03Сегодня

Порошенко оказался «чист»

06:32Сегодня

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Бывший СССР00:04 5 февраля
Александр Лукашенко

Верный союзник

Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
12:10Сегодня

Стали известны подробности увольнения «русского мэра» Риги

19:23 4 апреля

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

08:54Сегодня

Порошенко и Зеленский пошли на анализы

Бывший СССР00:12 2 апреля

«Мы тебя, сука, зароем!»

Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
19:26 4 апреля

Украинские националисты поддержали Порошенко

17:43 4 апреля

Президент Эстонии объявила русский язык угрозой

03:34Сегодня

На дебаты Порошенко и Зеленского предложили продавать билеты

Россия
В России могут появиться «безнадежные» дети-инвалиды
Родители бьют тревогу и боятся лишиться помощи Минздрава
«Гнобить нас стали недавно»
Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
«Кадят и называют это спасением»
Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
Чеченский актер пожаловался на пытки током в 3D-очках
Сменивший пол россиянин выйдет на пенсию раньше
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Определен уровень недоверия россиян к официальной медицине
Все материалы
Мир
В Ливии начался военный переворот
Мятежный маршал попросил помощи у России и двинул войска на столицу
Руанда пощадила отказавшихся рожать женщин
«Я вас туда не посылал»
 
США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко
Эквадор опроверг выдачу Ассанжа
МИД России отчитал власти Чечни
МИД России прокомментировал ситуацию в Ливии
Все материалы
Бывший СССР
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье
Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Его уволили из-за коррупционных скандалов и обвинили в работе на Россию
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Стали известны подробности увольнения «русского мэра» Риги
Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине
Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве
Порошенко и Зеленский пошли на анализы
Все материалы
Экономика
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
От сковородки до ракеты
На AlumForum обсудили возможности и проблемы применения алюминия
Народно-денежная масса
Эти страны могут разбогатеть на своих бедняках. Среди них — Россия
«Северный поток-2» преодолел сопротивление Европы
Украина проиграла России «ключевой торговый спор»
России предсказали замедление роста ВВП
«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»
Все материалы
Силовые структуры
«Я был готов порвать ее на куски»
Этот маньяк получил пожизненное в России и на Украине. Он убивал женщин в белых перчатках
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
Задержана уродовавшая пациенток российская «Доктор Франкенштейн»
Задержан единственный скрывшийся от следствия фигурант дела Абызова
Обвиняемый в убийстве россиянин под домашним арестом убил соседку
Все материалы
Наука и техника
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Восточный переворот
Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
Япония сбросила на астероид бомбу
«Тор-М2» испытали в бою
Опровергнута теория Стивена Хокинга
Европа построила самый мощный спутник России
Все материалы
Спорт
«А теперь давайте выпьем!»
Макгрегор оскорбил Хабиба и назвал его жену козлом. Давние враги вновь готовы драться
Боец UFC предвидел «самый легкий в карьере» бой против Нурмагомедова
Медведева выучит два сложнейших прыжка
Легионер «Спартака» назвал преимущество русских перед французами
Восточный экспресс
Новый конкурент UFC переманивает лучших бойцов мира и устанавливает свои порядки
Победивший во всех боях UFC россиянин узнал имя следующего соперника
Тренер «Зенита» заговорил о будущем Кокорина
Все материалы
Культура
Всех устроит рептилоид
Как выжить укурку в Голливуде и зачем смотреть сериал «А теперь — апокалипсис»
Певица LP и Лорен Рут Уорд«Для многих вы мрачная, непонятная и опасная страна»
Зачем американка LP наколола на груди русский парусник и отправилась колесить по России
Трипнул стариной
Кайф, ломка и параллельные миры Духовны, Сальникова и Конрада
Maruv устроила кровавую вечеринку в клипе на песню для «Евровидения»
Названы дата и место похорон Георгия Данелии
Вин Дизель намекнул на появление в сиквеле «Аватара»
После травмы Сухорукова в театре задумались над изменениями в спектакле
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вы в порядке в загробной жизни?»
Украинец собирает лайки на «беседах» с умершими знаменитостями. Его смотрят миллионы
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
«Ты что, ненормальный? Это супер!»
Как первый советский пранкер совершил революцию на телевидении и пропал с экранов
В России взялись за контроль над кабельными телеканалами
От Apple потребовали определиться с принадлежностью Крыма
Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»
В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
Все материалы
Ценности
Почти карикатурный персонаж Риз Уизерспун опровергает все стереотипы о «судебном стиле»«Ситуация серьезная, тут все по-настоящему»
Одежда может спасти от тюрьмы или все испортить: тонкости судебной моды
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Владимир Познер«Если хочется переспать — то на здоровье»
Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками
Ювелир научил отличать бриллианты от подделок без специальных приборов
Неудачная поза модели в купальнике обрадовала покупателей
Россияне смогут ходить в «куртке Путина»
Раскрыта правильная технология поедания лапши
Все материалы
Путешествия
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Знаменитый путешественник выжил в шторме и продолжает путь вслепую
Пассажир закинул мелочь в двигатель самолета на счастье и сел в тюрьму
Российская модель приняла наркотики из страха перед полетом и попала в больницу
В Крыму пожаловались на Украину из-за курортов
Названы самые привлекательные для иностранцев регионы России
Все материалы
Из жизни
«Приходится держать язык за зубами»
Этот сыщик находит пропавшие сокровища по всему миру. Ему помогает мафия
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
Мужчина пел 106 часов подряд ради рекорда и потерпел фиаско
Российская семья выкинула на помойку миллионы рублей
Скорбящего над телом матери детеныша гориллы сняли на видео
Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла
Все материалы
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Koleosница
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
Безнадежно устаревшие концепты 2000-х
Символы будущего, которое так и не наступило
Премьеры «Мотовесны»
Что искать на главной российской выставке мототехники
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Tesla Model X испытали на настоящем бездорожье и сняли на видео
Lincoln Aviator получит аудиосистему с 28 динамиками
Все материалы
Дом
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Немецкая машина
Сто лет назад они придумали новую архитектуру. Мы живем в этих домах до сих пор
Россия обогнала США и Великобританию по росту цен на жилье
Российские чиновники поселили семью из девяти человек в «однушку»
Определена цена аренды самого дорогого особняка Москвы
Обнародованы данные о самой дорогой квартире Москвы
Все материалы