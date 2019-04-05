Названа стоимость дебатов Порошенко и Зеленского

Лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому и действующему главе государства Петру Порошенко потребуется потратить около миллиона долларов, чтобы провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Об этом заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, передает Liga.net.

По его словам, сметы еще нет, в данный момент прорабатываются различные варианты монтажа сцены и меры безопасности.

ЦИК заявил, что не станет оплачивать дебаты на стадионе, сообщило агентство «Интерфакс-Украина». В Центризбиркоме пояснили, что из-за нестандартного формата мероприятие в «Олимпийском» по закону не должно финансироваться из бюджета. Кроме того, в комиссии предупредили кандидатов о недопустимости предвыборной агитации до официального объявления второго тура и подчеркнули, что публичное оговаривание условий дебатов можно расценить как нарушение этого закона.

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Спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев ранее заявил, что президент готов оплатить аренду стадиона пополам со своим оппонентом, сообщает «Украина.ру». Также глава государства хотел бы провести несколько раундов.

3 апреля Зеленский вызвал действующего президента на дебаты, пригласив его встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В штабе Порошенко сначала заявили, что дебаты на стадионе не соответствуют установленному порядку, однако позже украинский лидер опубликовал ответное видеообращение о том, что принимает вызов. Кроме того, Порошенко согласился пройти тест на алкоголь и наркотики, однако кандидаты воспользовались разными лабораториями.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов. ЦИК обработал 100 процентов протоколов голосования, однако официальное оглашение итогов первого тура пройдет после получения оригиналов документов от территориальных комиссий.

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