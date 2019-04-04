Порошенко согласился провести дебаты на стадионе «Олимпийский»

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял предложения лидера президентской гонки Владимира Зеленского провести публичные дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Видеообращение опубликовано на его странице в Facebook.

В подписи к видео отмечается, что правила дебатов прописаны в законе о выборах: они могут происходить на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для «десятков миллионов людей». «Такие уже устоявшиеся правила. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», — резюмировал Порошенко.

Владимир Зеленский позвал Порошенко на дебаты в НСК «Олимпийский» 3 апреля. На ответ он дал 24 часа. Действующий президент в ответ на это предложение разместил опрос в своем Telegram-канале о законности таких дебатов.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошел Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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