Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов

Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля. Об этом об объявил в эфире телеканала «112».

«14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе (он же «Олимпийский» — прим. "Ленты.ру"), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, 19:00 или 20:00 будет оптимальным временем», — сказал Порошенко и пригласил зрителей и все телеканалы.

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Изначально дебаты были запланированы на 19 апреля.

В воскресенье, 7 апреля, ЦИК Украины опубликовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов, Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур запланирован на 21 апреля.

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