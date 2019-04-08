Зеленский раскрыл свой план по урегулированию в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем плане по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина», передает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь, нужно оперативно добиться прекращения огня. «Мы не можем позволить себе долгий процесс, потому что каждый день мы начинаем утро с новостей о том, сколько наших ребят погибло на востоке», — заявил он.

Также шоумен рассказал о необходимости «достучаться до каждого человека» на территориях самопровозглашенных республик. Для этого он, в частности, отметил важность возобновления пенсионных выплат.

7 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что считает важным вести диалог с Москвой «в присутствии западных представителей». «Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — резюмировал он.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Голосование в Донбассе проходило только на территориях, контролируемых Киевом. В самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках избирательные участки не открывались, их жителям предлагалось переходить линию фронта, чтобы проголосовать.

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