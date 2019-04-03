Кандидату в президенты Украины накрутили голоса в Донбассе

На Украине проверяют сообщение о вероятной фальсификации результатов выборов президента страны в Мангушском районе Донецкой области. Информация об этом появилась на сайте донецкой полиции.

Члены территориальной избирательной комиссии обратились в полицию с заявлением о нарушении избирательного процесса. По их словам, направленные в ЦИК данные о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины не совпадают с информацией, изложенной на сайте Центризбиркома.

Они заявили, что количество голосов в пользу одного из кандидатов увеличено в девять раз. Имя кандидата не уточняется.

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МВД Украины зафиксировало 1,9 тысячи заявлений о нарушениях на выборах президента страны. В частности, сообщалось о незаконной агитации, фотографировании с бюллетенями, порче бумаг. Также поступили жалобы на попытки подкупа избирателей и попытки вынести бюллетень из избирательного участка.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Артист Владимир Зеленский получил более 30 процентов голосов, действующий глава государства Петр Порошенко отстает от него почти вдвое с результатом около 16 процентов. Оба они не получили необходимого большинства и проходят во второй тур, который запланирован на 21 апреля.

Голосование в Донбассе проходило только на территориях, контролируемых Киевом. В самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках избирательные участки не открывались, их жителям предлагалось переходить линию фронта, чтобы проголосовать.

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