Названа цена голоса для каждого кандидата в президенты Украины

Комитет избирателей Украины рассчитал стоимость одного голоса для каждого из кандидатов в президенты, исходя из величины затрат на предвыборную кампанию. Отчет об этом опубликован на сайте организации.

Для этого стоимость кампании разделили на число проголосовавших избирателей. Примерные итоговые показатели уже доступны на сайте Центризбиркома.

Самыми дорогими стали голоса кандидатов Романа Насырова, Сергея Каплина и Аркадия Корнацкого, которых комитет называет «техническими».

Насыров потратил на свою кампанию 2,5 миллиона гривен и получил более 2,5 тысячи голосов избирателей (0,01 процента). Таким образом, стоимость одного голоса составила 997 гривен, что стало рекордной суммой. Каплин потратил 12,6 миллиона гривен и получил 14,8 тысячи голосов (0,08 процента), для него стоимость составила 849 гривен. Корнацкий получил около 4,3 тысячи голосов, потратив 3,5 миллиона гривен. При таких затратах один избиратель обошелся ему в 807 гривен (0,02 процента).

Наиболее эффективными стали траты Игоря Смешко, Владимира Зеленского и Юрия Тимошенко. Однофамилец одного из лидеров предвыборной гонки Юлии Тимошенко потратил 2,4 миллиона гривен, получив более 117 тысяч голосов (0,62 процента). Каждый голос обошелся ему в 22 гривны. Смешко получил около 1,13 миллиона голосов (около шести процентов) при затратах в 3,9 миллиона гривен, таким образом, стоимость голоса составляет всего четыре гривны, что стало лучшим результатом.

Лидера президентской гонки Зеленского эксперты поставили на второе место по эффективности затрат, для него каждый голос стоил 16 гривен — 88,9 миллиона затрат на кампанию и более 5,5 миллиона избирателей. Для действующего главы государства Петра Порошенко стоимость одного голоса составила 141 гривну при численности его избирателей в три миллиона человек (почти 16 процентов), для бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко затраты на голос составили 68 гривен (2,5 миллиона и 13,3 процента), кандидата-оппозиционера Юрия Бойко — 23 гривны (2,1 миллиона голосов, или 11,6 процента).

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Лидером гонки стал Владимир Зеленский, набравший более 30 процентов голосов. Во второй тур, который запланирован на 21 апреля, он выйдет вместе с Порошенко, чей результат почти вдвое ниже. Имя нового главы государства станет известно до 1 мая.

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