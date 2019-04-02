Украинцы за границей проголосовали за Порошенко

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко одержал победу в заграничном избирательном округе. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По итогам обработки 100 процентов протоколов, Порошенко стал лидером в 53 из 72 стран, в которых проводилось голосование, и получил 38,93 процента голосов избирателей. Наибольший уровень поддержки у действующего президента среди украинцев в Австралии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии, США и Швейцарии. В этих странах он набрал более 60 процентов голосов.

Кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский одержал победу на избирательных участках в 17 странах, получив 26,01 процента голосов в заграничном округе.

Украинцы в Молдавии и Эстонии отдали предпочтение кандидату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко. Бывший премьер Юлия Тимошенко не смогла одержать победу ни в одной из стран, где проводилось голосование.

Глава МИД Украины Павел Климкин посетовал на то, что явка избирателей на нынешних выборах президента Украины по заграничному избирательному округу оказалась существенно ниже, чем на выборах 2014 года. На нынешние выборы пришли 53 тысячи украинцев, тогда как на прошлых выборах своим избирательным правом за границей воспользовались 73 тысячи человек.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. После обработки 98,3 процента протоколов лидерство удерживает Зеленский. Порошенко находится на втором месте с 15,93 процента голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, состоится второй тур. Он запланирован на 21 апреля.

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