Порошенко заподозрили в нарушении одного из ключевых документов по выборам

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявили о том, что кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко нарушил один из ведущих документов организации, который регулирует вопросы избирательной кампании. Об этом сообщается в предварительном докладе миссии международных наблюдателей на президентских выборах, передает в понедельник, 1 апреля, ТАСС.

Речь идет о пункте 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года, которым предусмотрено «четкое разделение между государством и политическими партиями». «Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в бюро считают, что Порошенко использовал метод финансового стимулирования избирателей путем повышения зарплат, а также предоставления дополнительных социальных выплат и премий.

МВД Украины зафиксировало 1927 заявлений о нарушениях на выборах президента страны. В частности, сообщалось о незаконной агитации, фотографировании с бюллетенями, порче бумаг. Также поступили жалобы на попытки подкупа избирателей и попытки вынести бюллетень из избирательного участка.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По итогам подсчета 84 процентов протоколов шоумен Владимир Зеленский набирает 30,35 процента голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,02 процента избирателей. Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, состоится второй тур. Он запланирован на 21 апреля.

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