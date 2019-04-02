Тимошенко сдалась в борьбе за пост президента Украины

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не станет обжаловать результаты первого тура выборов. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Тимошенко подчеркнула, что не раз обращалась в суды во время предвыборной кампании, но они работают «так же фальшиво, как были проведены выборы». «После так называемых реформ системы судопроизводства действующий президент [Петр Порошенко] приватизировал судебную систему», — сказала она.

По ее словам, Порошенко превратил выборы в фарс и изначально собирался заниматься фальсификациями. В частности, по его распоряжению часть ее голосов была отдана ее однофамильцу Юрию Тимошенко. «Мы видели часть бюллетеней, которые смогли переложить в эту стопку (...), часть голосов таким образом нечестно действующий президент забрал у меня», — считает кандидат.

При этом лидер партии «Батькивщина» пообещала не выводить людей на массовые акции протеста.

Как отмечает ТАСС, Тимошенко не хочет поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни лидера президентской гонки Владимира Зеленского. «Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной. Они не могут остановить ни войны, ни беды», — подчеркнула она.

8 февраля лидер партии «Батькивщина» потребовала от Порошенко убрать из бюллетеней бывшего военного Юрия Владимировича Тимошенко, чьи инициалы полностью совпадали с ее собственными. По мнению Юлии Тимошенко, этого кандидата на выборы отправил лично президент. Позже она призывала своих сторонников идти голосовать в трех парах очков и помнить про эту унизительную технологию своих политических оппонентов.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. По данным ЦИК на вторник, 2 апреля, по результатам обработки 98,83 процента протоколов Зеленский получает 30,23 процента, результат Порошенко почти вдвое меньше и составляет 15,92 процента. Тимошенко набрала 13,39 процента. Для победы кандидатам необходимо было набрать не менее 50 процентов голосов плюс один голос. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

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