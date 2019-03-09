Юлия Тимошенко призвала идти на выборы в трех парах очков из-за Юрия Тимошенко

Кандидат в президенты Украины, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко возмутилась наличием в избирательных бюллетенях кандидата Юрия Тимошенко. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Украина», передает ТАСС.

Она призвала своих сторонников быть внимательными во время голосования. «Два Тимошенко в бюллетене — унизительная технология, потому что мои оппоненты зарегистрировали моего полного тезку, чтобы люди, когда волновались или забыли очки, не рассмотрели. Таким образом действующий президент хочет нечестно у меня выиграть. Берем трое очков на участки и знаем, что такие технологии работают», — сказала она.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что против него и его компании «Квартал 95» завели уголовное дело об отмывании денег. Служба безопасности Украины (СБУ) или МВД страны официально об этом не сообщали.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Всего в бюллетенях числятся 39 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки являются Зеленский, Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и лидер «Оппозиционной платформы-За жизнь» Юрий Бойко.

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