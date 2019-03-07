Два кандидата отказались от борьбы за президентский пост на Украине

Кандидаты в президенты Украины Дмитрий Добродомов и Евгений Мураев отказались от участия в выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Добродомов снял свою кандидатуру в пользу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Он заявил, что власть нуждается в «новом адекватном» и «честном» президенте, который сможет выполнить многолетние запросы общества. Мураев заявил, что оставляет президентскую гонку в пользу главы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула.

7 марта — последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что против него и его компании «Квартал 95» завели уголовное дело об отмывании денег. Служба безопасности Украины (СБУ) или МВД страны официально об этом не сообщали.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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