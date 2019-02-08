Тимошенко потребовала от Порошенко убрать Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обратилась к действующему главе государства Петру Порошенко с требованием снять с выборов ее однофамильца, депутата Верховной Рады Юрия Тимошенко. Об этом она заявила в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», сообщает в пятницу, 8 февраля, УНИАН.

По ее словам, депутат был зарегистрирован кандидатом по инициативе Порошенко, чтобы «таким мошенническим унизительным способом» забрать часть голосов в ее поддержку.

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«Я обращаюсь к президенту: как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести и уберите этого Тимошенко Ю.В. из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции», — заявила она.

Лидер «Батькивщины» посоветовала Порошенко прибегнуть к «честным» соревнованиям и подчеркнула, что ее команда имеет возможность предотвратить подобные махинации.

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В январе стало известно, что Юлия Тимошенко проигнорировала выступление действующего украинского лидера в ходе «Украинского завтрака» на экономическом форуме в швейцарском Давосе. Сообщалось, что Тимошенко ела йогурт во время речи Порошенко и не аплодировала ему по окончании мероприятия.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным проведенного социологической группой «Рейтинг» опроса, Юлия Тимошенко занимает второе место в рейтинге кандидатов в президенты Украины: ее готовы поддержать 18,2 процента тех, кто намерен проголосовать и определился со своим выбором. Лидером рейтинга стал шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский (19 процентов), третье место досталось президенту Порошенко (15,1 процента).

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