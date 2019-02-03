Кандидат в президенты Украины захотел встретиться с Путиным

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на встрече с западными дипломатами, рассказал «Страна.ua» источник в дипломатических кругах.

Как сообщил собеседник издания, встреча состоялась по инициативе послов в представительстве Европейского союза на Украине. В ходе мероприятия французский посол Изабель Дюмон поинтересовалась, как Зеленский намерен решать проблему Донбасса.

«Ответами на этот и другие вопросы он (Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным, послы у него спросили — не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы?» — пояснил источник.

По его данным, в ходе встречи Зеленский «сильно нервничал» и нередко давал неопределенные ответы. Однако на западных представителей встреча произвела особое впечатление.

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31 января стало известно о том, что Зеленский стал лидером рейтинга кандидатов в президенты Украины. Свой голос за него готовы отдать 19 процентов тех, кто намерен проголосовать и определился со своим выбором.

На втором месте — Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 18,2 процента. Третью строчку с 15,1 процента занимает действующий глава государства Петр Порошенко.

В декабре прошлого года Зеленский рассказывал о том, как можно прекратить войну в Донбассе. По его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации являются переговоры. Он признал, что минские соглашения не работают, а вариант военного освобождения территорий полностью исключен. «Придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек», — заявил шоумен.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта, второй тур в случае необходимости состоится 21 апреля. Зеленский, официально объявивший о выдвижении своей кандидатуры в новогоднюю ночь, возглавил рейтинг кандидатов впервые — последние полгода президентские рейтинги возглавляла Юлия Тимошенко. По состоянию на 31 января Центральной избирательной комиссией Украины как кандидаты в президенты были зарегистрированы 26 человек.

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