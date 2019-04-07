Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина», передает РИА Новости.

Он уточнил, что считает важным вести диалог с Москвой «в присутствии западных представителей». «Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — резюмировал он.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По итогам обработки всех бюллетеней Зеленский обошел своего ближайшего преследователя, действующего президента Петра Порошенко практически в два раза (30,24 процента голосов против 15,95 процента).

С сегодняшнего дня оба кандидата получили право начать агитацию перед вторым туром выборов, который назначен на 21 апреля. Порошенко предложил провести дебаты 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

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