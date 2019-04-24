Глава ДНР высказался об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Решение президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) является важной вехой в их истории. Таким мнением поделился глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на своей странице в Facebook в среду, 24 апреля.

Он поблагодарил российского лидера за подписание соответствующего указа. «Мы долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил», — говорится в записи.

В свою очередь глава непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также выразил Путину благодарность. «Это выдающееся событие, которого давно ждали все граждане ЛНР!» — написал он в своем Twitter.

Ранее на подписание документа отреагировал глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, Киев считает данное решение вмешательством во внутренние дела страны и уже направил запрос по этому поводу в Совет Безопасности ООН. Министр также обратился к жителям ДНР и ЛНР с просьбой не принимать российские паспорта.

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24 апреля российский президент подписал указ, согласно которому для жителей Донбасса упростилась процедура получения российских паспортов. Документ вступит в силу с момента опубликования.

ОРДЛО — понятие в административно-территориальном устройстве Украины, объединяющее часть территорий этих регионов страны. Границы ОРДЛО были законодательно определены в марте 2015 года на основе линии разграничения между украинской армией и противостоящими им ополченцами ДНР и ЛНР по состоянию на 19 сентября 2014-го. На этой территории живут более трех миллионов человек.

Часть Донбасса — территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР — неподконтрольна Киеву. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС) под командованием ВСУ. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.

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