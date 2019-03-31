Зеленский захотел вернуть Саакашвили на Украину

Помощь бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили может понадобиться новоизбранному президенту Украины, считает кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский. Его слова цитирует ТАСС.

«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — заявил Зеленский журналистам.

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Лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил, что намерен 1 апреля прилететь на Украину, поскольку уверен, что действующий президент Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов, и поэтому мешать его въезду в страну никто не будет. Он также продемонстрировал на телефоне купленный билет.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшего в оппозицию к главе государства, украинского гражданства, что не помешало грузинскому политику уже в сентябре прорваться на территорию Украины и потребовать отставки Порошенко. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года.

О грядущем возвращении на Украину Саакашвили заявил 12 марта. Политик рассказал, что намерен прибыть в киевский аэропорт Борисполь 1 апреля, на следующий день после президентских выборов.

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