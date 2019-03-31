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Зеленский захотел вернуть Саакашвили на Украину

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Помощь бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили может понадобиться новоизбранному президенту Украины, считает кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский. Его слова цитирует ТАСС.

«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — заявил Зеленский журналистам.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил, что намерен 1 апреля прилететь на Украину, поскольку уверен, что действующий президент Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов, и поэтому мешать его въезду в страну никто не будет. Он также продемонстрировал на телефоне купленный билет.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшего в оппозицию к главе государства, украинского гражданства, что не помешало грузинскому политику уже в сентябре прорваться на территорию Украины и потребовать отставки Порошенко. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года.

О грядущем возвращении на Украину Саакашвили заявил 12 марта. Политик рассказал, что намерен прибыть в киевский аэропорт Борисполь 1 апреля, на следующий день после президентских выборов.

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