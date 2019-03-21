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На Украине исключили возвращение Саакашвили

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Михаил Саакашвили

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков исключил возвращение в страну Михаила Саакашвили после президентских выборов. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на сайте Gordon.ua.

«Пиар. Пиар за 300 долларов на 1 апреля. Он решил, что таким образом оплатит вам время на вашем канале. Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят, потому что у него запрет на въезд на территорию Украины. Судебный запрет», — заявил Аваков.

О грядущем возвращении на Украину Саакашвили заявил 12 марта. Политик рассказал, что намерен прибыть в киевский аэропорт Борисполь 1 апреля в 14:05 по местному времени. Он объяснил, что выбрал эту дату, поскольку уверен в провале действующего президента Петра Порошенко в первом туре президентских выборов, намеченном на 31 марта.

Саакашвили подчеркнул, что его планы на возвращение не связаны с политическими амбициями, он просто хочет помочь гражданам Украины сделать ее великой страной.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшему в оппозицию к главе государства, украинского гражданства, что не помешало экс-президенту Грузии уже в сентябре прорваться на территорию Украины и потребовать отставки Порошенко. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года.

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