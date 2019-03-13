Бывший СССР
 
Последние новости
Бразильские подростки постреляли в школе, убили шесть человек и погибли
Гусман оправдался за несмешной КВН
Россиян признали одной из самых быстро стареющих наций
Тысячи кур заклевали лису в курятнике
В Дагестане учитель побил школьника на уроке
Российский клуб оказался самым неточным в Европе
Раскрыты детали сообщения пилота разбившегося самолета
Названы самые знаменитые актеры-коты
Россиян оставят без новых пенсионных возможностей
Новости партнеров

В Киеве предупредили о несущем хаос и агрессию Саакашвили

Перейти в «Мою Ленту»

Возвращение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на территорию Украины сулит стране новый виток хаоса и агрессии. Об этом в своем Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию», — написала она, комментируя анонсированное возвращение Саакашвили на Украину.

«Те, кто унижал украинских пограничников и прорывал украинскую границу, стремятся к реваншу, для них наша граница и наши защитники — это условность, статисты», — добавила она, проведя параллели между возвращением Саакашвили на территорию страны в 2017 году и развернувшимися весной 2014 года событиями в Донецкой и Луганской областях, где «из-за прорыва границ, нападений на пограничников, которых била озверевшая толпа, и подыгрывания этому местных элит, началась война».

Заявление Геращенко в своем Facebook прокомментировал сам Саакашвили. «Купленный мною билет на рейс Варшава — Киев на 1 апреля, который я вчера показал в интервью [Дмитрию] Гордону, произвел на Банковой эффект разорвавшегося снаряда. Для некоторых прихвостней [президента Украины Петра] Порошенко этот эффект был настолько сильным, что их буквально контузило. Геращенко оглушило настолько, что она позволила себе сравнить мое возвращение на Краковце с прорывом украинской границы сепаратистами на Донбассе — клинический диагноз», — написал он.

Экс-президент Грузии также отметил, что в сентябре 2017 года «возвращался к себе домой и имел на это все законные основания». «Я не сепаратист, не российский военный и даже не "зеленый человечек", а гражданин Украины (Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в июле 2017 года — прим. «Ленты.ру»). Я возвращался к себе домой и имел на это все законные основания. Вместе со мной были не вооруженные боевики и не вражеские солдаты, а первые лица украинской политики, которые понимали абсурдность и незаконность решения вашего предводителя. Со стороны Украины меня встречали не бандиты и не боевики, а граждане Украины, которые не готовы мириться с беззаконием вашего преступного режима. И заметьте, украинских пограничников никто не унижал. Пограничные войска фактически беспрепятственно пропустили меня в Украину, понимая, что получили преступный приказ преступной по сути власти!» — подчеркнул он.

«Для меня украинская граница — это совсем не фикция, как вы утверждаете. Так же как для меня не фикция закон Украины, на который вам и вам подобным глубоко наплевать! Меня абсолютно незаконно лишили гражданства и выкинули из страны! Я не собираюсь устраивать никакой "шатун", я — гражданин Украины, возвращаюсь к себе домой — в Украину!» — заверил Саакашвили.

«Я понимаю, что вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, но вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может, хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы? Ваше бесславное пребывание у власти заканчивается, и я вернусь помогать народу Украины наверстать упущенное время, в том числе не дать вашему хозяину вывезти награбленное и вернуть все, что украдено. Потому вы меня и боитесь. Так вот, пограничники не только меня впустят, но и ваших хозяев не выпустят — и это будет справедливо», — подчеркнул политик.

О своем грядущем возвращении на Украину Саакашвили заявил в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном 12 марта. Политик рассказал, что намерен прибыть в киевский аэропорт Борисполь 1 апреля в 14:05 (15:05 мск). Он объяснил, что выбрал эту дату, поскольку уверен в провале действующего президента Петра Порошенко в первом туре президентских выборов, намеченном на 31 марта. «Я уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур. И как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ не пускать меня в Украину, а также много других преступных приказов», — сказал Саакашвили.

В Государственной пограничной службе Украины напомнили, что въезд Саакашвили на территорию страны запрещен до 2021 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину
Саакашвили рассказал о готовности Порошенко обменять Крым на вступление в ЕС
Украине предрекли развал при победе Порошенко
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0312 марта
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0

«Это не война, а мясорубка»

Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
11:23Сегодня

Диктатуру Лукашенко сочли благом и брендом Белоруссии

16:07Сегодня

Россия исключила вариант нападения на Белоруссию

04:56Сегодня

Украина обвинила Россию в создании «фабрики троллей» в ЛНР

Бывший СССР00:01 7 марта

«Мы ненавидим вас так же, как укропов»

Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
14:54Сегодня

Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину

14:2712 марта

Российские СМИ соврали про бегство Порошенко от националистов

19:2112 марта

Саакашвили рассказал о готовности Порошенко обменять Крым на вступление в ЕС

Бывший СССР00:0210 марта

Эльфы против троллей

Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры
11:3112 марта

Глава МВД Украины обвинил Порошенко в подкупе избирателей

02:1112 марта

Радикалы попытались сорвать митинг Порошенко

11:43Сегодня

В Эстонии вновь выступили за ликвидацию русских школ

Россия
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
В Дагестане учитель побил школьника на уроке
Россиян признали одной из самых быстро стареющих наций
Госдума нашла способ навсегда закрыть хостелы в жилых домах
Актеров-подростков допросили после спектакля о гендерных стереотипах
Все материалы
Мир
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
Раскрыт быт боевиков в последнем оплоте ИГ
Раскрыты детали сообщения пилота разбившегося самолета
ООН рассказала о нарушении прав человека на Украине
Россия обвинила США в подделке «ракетных» отчетов
Дети социализма
Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Все материалы
Бывший СССР
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Эльфы против троллей
Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры
Россия исключила вариант нападения на Белоруссию
Украина обвинила Россию в создании «фабрики троллей» в ЛНР
Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину
Саакашвили рассказал о готовности Порошенко обменять Крым на вступление в ЕС
Все материалы
Экономика
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
«Яндекс.Такси» решил раздавать деньги водителям
Россиян оставят без новых пенсионных возможностей
В США нашли способ «по-настоящему» освободить Европу от России
Фонд арестованного в Москве инвестора из США помог наказать Россию за Венесуэлу
В России потратят сотни миллионов рублей на эксперимент с транспортом будущего
Россияне испугались безработицы из-за нашествия машин
Все материалы
Силовые структуры
«За отказ бунтовать — расправа»
Как малолетние преступники пошли на бунт в колонии ради уважения авторитетов
«Нормальные люди не улыбаются во время секса»
Создатель первого российского порно — о лазейках в законе, обысках и смерти секс-индустрии
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ пришла с обысками к кинологам МВД
Появились подробности смертельной перестрелки в Волгоградской области
Российских депутатов арестовали за визит к прокурору в неприемный день
Главный обнальщик России Сережа Два Процента досрочно вышел из тюрьмы
Все материалы
Наука и техника
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
Физики опровергли существование объективной реальности
«Роскосмос» открестился от разработки «антигравитационного двигателя»
Воскрешена часть сибирского мамонта
Раскрыты сроки первого пуска «Циркона» с корабля
Побеждены вызывающие старение генетические паразиты
Все материалы
Спорт
Норвежская ракета
В мировом биатлоне новый король. Он уничтожил Фуркада и выиграл Кубок мира
Российский клуб оказался самым неточным в Европе
Нурмагомедов вошел в число самых популярных атлетов мира
Стала известна зарплата Зидана в «Реале»
Английский футболист повторил трюк Аршавина и забил
Футболист одним касанием забил гол со своей половины поля
«Спартак» позвал уволенного Карреру на матч против «Зенита»
Все материалы
Культура
Неизвестная Германия
Этот фотограф показал миру правду о жизни немцев
Только о любви
От техно-принца до ранней Гречки и эротических баллад — главные альбомы недели
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Люсьен Фрейд «Девушка с белой собакой», 1950-1951 гг.Цветное месиво и разорванный рот
Эти художники увидели в человеческом теле искореженную войной плоть
Названы самые знаменитые актеры-коты
Юлию Началову ввели в искусственную кому
Представитель Киркорова высказался о «причастности» Галкина к теракту
Все материалы
Интернет и СМИ
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
«Заказ» Галкиным убийства Киркорова насмешил пользователей сети
Совет Федерации одобрил закон о фейковых новостях
Прощай, оружие!
Легендарный фотограф ненавидел войну и показал ее худшую сторону
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
В сети назвали самые странные и опасные заблуждения
Раздевающиеся на камеру модели рассказали о баснословных заработках
Все материалы
Ценности
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Украинка сняла «единственную красавицу семьи Кардашьян» в купальнике
Кейт Миддлтон надела блузку задом наперед и вышла в свет
Чернокожая модель публично отругала парикмахеров за отказ ее причесать
Меган Маркл смирилась с дешевыми колготками
Все материалы
Путешествия
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Турист разозлился на загулявшую по барам жену и утопил сына
Удар молнии в самолет сняли на видео из салона
США отказались запрещать полеты Boeing 737 MAX
Назван худший в мире город для проживания
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Собака преодолела полстраны и оказалась ненужной хозяйке
Дрессированная собака отучила ребенка отвлекаться на телефон
Весивший полтора центнера британец похудел вдвое ради любви
Пенсионер полез в драку в ответ на просьбу показать проездной в автобусе
Все материалы
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Адский Гелик и другие способы потратить 40 миллионов
Посмотрите, во что превращают дорогие машины ведущие тюнинговые конторы
С одного взгляда
Выясняем, что произошло с седаном Hyundai Elantra после обновления
Самые угоняемые кроссоверы
15 самых любимых вседорожников российских угонщиков
Роторный двигатель стал частью новой гибридной установки Mazda
В 2019 году концерн Volkswagen представит 90 новинок
В России появились Toyota Land Cruiser 200 и Prado с заводским тюнингом
Все материалы
Дом
Не лишние, а запасные
Зачем Илон Маск и российские олигархи берут ипотеку
Никого нет дома
Этот фотограф знает, как одиночество выглядит со стороны
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Жилье в Крыму подорожало в 2,5 раза
Эксперты предупредили о растущих рисках по ипотеке
В Москве рухнул спрос на съемное жилье
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы
Все материалы