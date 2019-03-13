В Киеве предупредили о несущем хаос и агрессию Саакашвили

Возвращение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на территорию Украины сулит стране новый виток хаоса и агрессии. Об этом в своем Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию», — написала она, комментируя анонсированное возвращение Саакашвили на Украину.

«Те, кто унижал украинских пограничников и прорывал украинскую границу, стремятся к реваншу, для них наша граница и наши защитники — это условность, статисты», — добавила она, проведя параллели между возвращением Саакашвили на территорию страны в 2017 году и развернувшимися весной 2014 года событиями в Донецкой и Луганской областях, где «из-за прорыва границ, нападений на пограничников, которых била озверевшая толпа, и подыгрывания этому местных элит, началась война».

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Заявление Геращенко в своем Facebook прокомментировал сам Саакашвили. «Купленный мною билет на рейс Варшава — Киев на 1 апреля, который я вчера показал в интервью [Дмитрию] Гордону, произвел на Банковой эффект разорвавшегося снаряда. Для некоторых прихвостней [президента Украины Петра] Порошенко этот эффект был настолько сильным, что их буквально контузило. Геращенко оглушило настолько, что она позволила себе сравнить мое возвращение на Краковце с прорывом украинской границы сепаратистами на Донбассе — клинический диагноз», — написал он.

Экс-президент Грузии также отметил, что в сентябре 2017 года «возвращался к себе домой и имел на это все законные основания». «Я не сепаратист, не российский военный и даже не "зеленый человечек", а гражданин Украины (Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в июле 2017 года — прим. «Ленты.ру»). Я возвращался к себе домой и имел на это все законные основания. Вместе со мной были не вооруженные боевики и не вражеские солдаты, а первые лица украинской политики, которые понимали абсурдность и незаконность решения вашего предводителя. Со стороны Украины меня встречали не бандиты и не боевики, а граждане Украины, которые не готовы мириться с беззаконием вашего преступного режима. И заметьте, украинских пограничников никто не унижал. Пограничные войска фактически беспрепятственно пропустили меня в Украину, понимая, что получили преступный приказ преступной по сути власти!» — подчеркнул он.

«Для меня украинская граница — это совсем не фикция, как вы утверждаете. Так же как для меня не фикция закон Украины, на который вам и вам подобным глубоко наплевать! Меня абсолютно незаконно лишили гражданства и выкинули из страны! Я не собираюсь устраивать никакой "шатун", я — гражданин Украины, возвращаюсь к себе домой — в Украину!» — заверил Саакашвили.

«Я понимаю, что вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, но вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может, хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы? Ваше бесславное пребывание у власти заканчивается, и я вернусь помогать народу Украины наверстать упущенное время, в том числе не дать вашему хозяину вывезти награбленное и вернуть все, что украдено. Потому вы меня и боитесь. Так вот, пограничники не только меня впустят, но и ваших хозяев не выпустят — и это будет справедливо», — подчеркнул политик.

О своем грядущем возвращении на Украину Саакашвили заявил в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном 12 марта. Политик рассказал, что намерен прибыть в киевский аэропорт Борисполь 1 апреля в 14:05 (15:05 мск). Он объяснил, что выбрал эту дату, поскольку уверен в провале действующего президента Петра Порошенко в первом туре президентских выборов, намеченном на 31 марта. «Я уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур. И как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ не пускать меня в Украину, а также много других преступных приказов», — сказал Саакашвили.

В Государственной пограничной службе Украины напомнили, что въезд Саакашвили на территорию страны запрещен до 2021 года.

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