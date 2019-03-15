Саакашвили назвал цель возвращения в Киев

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили раскрыл цель грядущей поездки в Киев. Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» украинского телеканала «1+1».

Саакашвили подчеркнул, что его возвращение не связано с наличием политических амбиций. «Я просто хочу, чтобы Украина стала великой державой», — рассказал он, добавив, что хочет помочь гражданам страны.

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Бывший политик также заявил о желании отстаивать свои права после того, как генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал его агентом ФСБ, а суд «повесил фальсифицированное дело». «Так вот, я агент, который никуда не убегал и хотел, чтобы меня судили», — заключил Саакашвили.

О своем грядущем возвращении на Украину Саакашвили заявил в интервью Дмитрию Гордону 12 марта. Политик рассказал, что намерен прибыть в киевский аэропорт Борисполь 1 апреля в 14:05 (15:05 мск). Он объяснил, что выбрал эту дату, поскольку уверен в провале действующего президента Петра Порошенко в первом туре президентских выборов, намеченном на 31 марта.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала, что возвращение Саакашвили сулит стране новый виток хаоса и агрессии. «Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию», — отметила она.

В Государственной пограничной службе Украины напомнили, что въезд Саакашвили на территорию страны запрещен до 2021 года.

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