Саакашвили пустят на Украину через несколько лет

Бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Чернолуцкий.

По его словам, решение украинской пограничной службы будет обжаловано. Сроков подачи жалобы юрист не уточнил.

Политика депортировали с территории Украины в Польшу 12 февраля. Его задержали в одном из ресторанов Киева, доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, затем пересадили в самолет до Варшавы. Бывший губернатор отправился в Голландию, где живет его семья. Там 14 февраля ему выдали удостоверение.

Адвокат Евгения Закревская сообщала, что на следующий день после депортации Саакашвили должен был явиться на судебное заседание по делу о расстрелах силовиков на Евромайдане в 2014 году. Политик должен был прокомментировать версию о грузинских снайперах, якобы стрелявших по полицейским и протестующим.

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