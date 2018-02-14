Саакашвили получил голландский паспорт

Власти Нидерландов выдали Михаилу Саакашвили удостоверение личности, об этом политик сообщил в своем Facebook.

«Впервые за последнее время у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытии в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут», — рассказал экс-президент Грузии, отметив, что вместе с тем он «как никогда решительно настроен» вернуть украинское гражданство.

Саакашвили прибыл в Амстердам 14 февраля, 12 февраля его выслали с Украины в Польшу. Находясь в Варшаве, политик объявил, что не будет просить в Польше политического убежища, а отправится навестить семью в Голландию, передавал телеканал «112 Украина».

В феврале украинский суд признал законным отказ предоставить Саакашвили статус беженца, в октябре 2017-го он подавал прошение о политическом убежище на Украине, в этом ему также отказали. Экс-президента Грузии лишили украинского гражданства в июле 2017-го, в то время когда он находился в США.

Украинские пограничники заявляли, что не пустят его обратно в страну. В сентябре Саакашвили проник на территорию Украины из Польши, в том же месяце суд в Киеве признал его виновным в незаконном пересечении границы.

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