Саакашвили из Польши пригрозил «молдавскому барыге» Порошенко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, 12 февраля выдворенный с Украины в Польшу, провел в Варшаве пресс-конференцию, на которой объявил о своем желании вернуться на Украину, а также пригрозил властям этой страны. Прямой эфир вело агентство Ruptly, видео доступно на YouTube.

Материалы по теме Старые добрые 90-е Что ждет Украину в 2018 году

Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко «типичным продуктом советской системы». «Когда мы учились в университете, он был молдаванином (несколько лет своей жизни Порошенко прожил в городе Бендеры Молдавской ССР — прим. «Ленты.ру»). Это молдавский барыга, который захватил власть в Украине. Я очень люблю молдаван, я не против них. Просто смешно, когда молдаване лишают грузин гражданства. Как типичный продукт Молдавской [Советской] Социалистической Республики и Советского Союза, он мыслит в советских категориях. Так вот очень вы серьезно ошибаетесь, Петр Алексеевич. При современных технологиях, при коммуникациях, при возможности людей передвигаться — слава богу, у нас есть безвиз — я буду почти так же эффективен в Европе в ближайшие недели, как и был бы в Украине», — сказал Саакашвили, добавив, что намерен вернуться на Украину в ближайшее время.

Материалы по теме Расстрельная команда Мишико Снайперы на Майдане убили сотню человек. Теперь в этом подозревают Саакашвили

Саакашвили рассказал и о страхах украинского президента. «Убрав меня из Украины физически, Порошенко рассчитывает, что лишился главного политического оппонента. Он лишил меня гражданства, не пускал в Украину под надуманными предлогами. Он меня очень боится. Не потому, что у меня есть армия или деньги, а потому, что меня невозможно купить. Я отказался договариваться с ним в Одессе (Саакашвили в 2015-2016 годах был председателем Одесской областной государственной администрации — прим. «Ленты.ру»), отказался закрывать глава на его злодеяния и коррупцию», — заявил он, уточнив, что попытка избавиться от него как от украинского политика «обречена». «Я был, я остаюсь украинским политиком, так же как и являюсь грузином. Я буду восстанавливать свое украинское гражданство», — подчеркнул Саакашвили.

Материалы по теме Грузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину Бывший советник Порошенко смял пограничников

«В ближайшие недели я буду активно работать с Европарламентом, с европейскими политиками, с американскими политиками. Мы будем создавать свой "список Магнитского" по украинской коррупции. Мы будем делать их нерукопожатными, которыми они де-факто уже и являются», — пригрозил Саакашвили.

В понедельник, 12 февраля, Михаил Саакашвили был выдворен с Украины в Польшу. За несколько часов до этого политика задержали в одном из ресторанов Киева. Его доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, затем пересадили в самолет до Варшавы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!