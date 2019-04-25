США назвали выдачу российских паспортов жителям Донбасса «оккупационным планом»

Российское решение об упрощении получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей призвано помешать реализации минских договоренностей и возвращению Донбасса под контроль Киева. Об этом Twitter написал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Он назвал указ об упрощенном получении российских паспортов «крайне провокационном» и подчеркнул, что это решение стало частью «оккупационного плана». «Донбасс — это Украина, и люди, вне зависимости от того, на каком языке они предпочитают говорить, — украинцы», — заметил Волкер.

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Ранее о попытках России контролировать украинские территории заявил действующий президент Украины Петр Порошенко. По его словам, указ российского лидера Владимира Путина — это попытка «оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса» и создать там российский анклав с целью дальнейшей агрессии против Украины.

Команда победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского заявила, что таким образом Россия признает свою ответственность в качестве «государства-оккупанта», призвав усилить санкционное давление на Москву.

Посольство США в Киеве осудило действие России, назвав указ «абсурдным и дестабилизирующим».

Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов в среду, 24 апреля. В документе указано, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».

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