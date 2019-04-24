МВД пообещало быстро превратить в россиян граждан ДНР и ЛНР

МВД России начало прорабатывать механизм реализации указа президента России «Об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-центре министерства.

«Предполагается, что прием заявлений от желающих будет осуществляться через уполномоченных лиц Донецкой и Луганской народных республик, а рассматривать — на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланки. При желании можно будет также получить и загранпаспорт гражданина России», — подчеркнули в министерстве.

Там также уточнили, что российское гражданство можно будет получить в упрощенном порядке, не отказываясь при этом от украинского.

В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным лицам на территории Ростовской области будут выдаваться паспорта гражданина Российской Федерации, а при желании — и документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт).