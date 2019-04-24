США осудили указ Путина об упрощенном получении гражданства жителям Донбасса

США осуждают указ президента России Владимира Путина по упрощению получения российского гражданства жителям отдельных районов Донбасса. Об этом говорится в Twitter американского посольства в Киеве.

«Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска», — сообщается в заявлении. Представители США также добавили, что их страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Материалы по теме «Это не война, а мясорубка» Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта

Указ об упрощенном получении российских паспортов Путин подписал в среду, 24 апреля. В документе указано, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».

Киев счел эту инициативу вмешательством во внутренние дела государства и обратился в Совет Безопасности ООН. Украинская сторона полагает, что действия России противоречат минским соглашениям. Жителям самопровозглашенных республик посоветовали отказаться от российских документов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!