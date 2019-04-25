В ООН обсудят выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Донбассе, в частности, подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает «Укринформ».

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По словам Николенко, заседание было созвано по требованию Украины. Его планируется провести в четверг, 25 апреля, в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по московскому).

Дипломат добавил, что Россия нарушает устав ООН, резолюцию об одобрении комплекса мер по имплементации минских договоренностей, а также сами договоренности.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Украина посчитала это вмешательством во внутренние дела страны. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал подписание указа «важной вехой в истории».

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