Путин после слов об общем с Украиной гражданстве перешел на украинский

Президент России Владимир Путин после заявления о перспективах общего с Украиной гражданства попрощался с журналистами по-украински. Об этом сообщается в Telegram-канале RIAKremlinpool в понедельник, 29 апреля.

«До побачення», — сказал глава государства.

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Ранее в понедельник Путин высказал мнение, что россияне и украинцы «только выиграют» от общего гражданства. Так он отреагировал на слова победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о готовности выдавать украинские паспорта россиянам, которые страдают от «авторитарных и коррумпированных режимов».

Команда Зеленского расценивает подписание Путиным указа об упрощенной процедуре выдачи гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей как вмешательство во внутренние дела страны. Украинская сторона отмечает, что Москва таким образом продемонстрировала свою агрессивную роль на юго-востоке республики.

Россия, в свою очередь, отмечает гуманитарный характер принятых мер.

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