Назван главный приоритет Зеленского после инаугурации

Главным приоритетом для избранного президента Украины Владимира Зеленского после его инаугурации станет активизация переговоров в «нормандском формате». Об этом заявил его советник Александр Данилюк, передает «Интерфакс-Украина».

«Ключевым для нас приоритетом будет возобновление, активизация работы "нормандского формата"», — сообщил Данилюк журналистам в ходе поездки в Брюссель.

Советник напомнил, что это важный шаг, которого ждут поддержавшие Зеленского избиратели. Он также отметил, что для команды избранного президента важнее не провести встречу в данном формате как можно скорее, а «наполнить ее смыслом».

Ранее Зеленский заявил, что продолжение работы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе входит в его первостепенные задачи на посту президента. При этом он отмечал, что допускает перезагрузку этого процесса.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран утвердили в Минске документ, предусматривающий, в частности, введение в регионе режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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