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В Киеве признали незаконным переименование канонической УПЦ

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Окружной административный суд Киева признал переименование Украинской православной церкви (УПЦ) после после создания новой Православной церкви Украины (ПЦУ) незаконным. Об этом у себя в Facebook сообщил глава фракции «Оппозиционного блока» в украинском парламенте Вадим Новинский.

«Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской Православной Церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно», — отметил депутат.

По его словам, церковь пытались переименовать, не учитывая конституционные нормы, мнение прихожан и позицию самой церкви. «Мало того, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы, так еще и вопреки требованиям регламента законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата», — добавил он.

В конце марта Окружной административный суд Киева открыл дело по иску УПЦ. Претензии были направлены к министерству культуры страны из-за принятого в декабре 2018 года закона «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которому церковь должна поменять название и устав в ограниченный срок.

Закон предполагает, что религиозным организациям необходимо отражать в своем полном названии то, что они являются частью находящихся за пределами Украины религиозных объединений. Экспертное управление Рады, решение которого не имеет обязательного характера, пришло к выводу, что такие правила противоречат Конституции страны.

В январе патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года ПЦУ, в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры. УПЦ МП отказалась участвовать в создании автокефальной церкви Украины, назвав предстоящий Объединительный собор «советом нечестивых».

РПЦ не признает правомерность подписанного Варфоломеем томоса.

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Предыстория: Суд Киева принял иск канонической УПЦ о принудительном переименовании
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