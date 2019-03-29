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Суд Киева принял иск канонической УПЦ о принудительном переименовании

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Окружной административный суд Киева открыл дело по иску Украинской православной церкви (УПЦ) о принудительном переименовании после создания новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Претензии УПЦ направлены к министерству культуры страны из-за закона «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которому церковь должна поменять название и устав в ограниченный срок. Иск будет рассматриваться по упрощенной процедуре без уведомления участников дела.

Закон, согласно которому УПЦ должна будет изменить название и устав, был принят в декабре 2018 года. Он предполагает, что религиозным организациям необходимо отражать в своем полном названии то, что они являются частью находящихся за пределами Украины религиозных объединений. Экспертное управление Рады, решение которого не имеет обязательного характера, пришло к выводу, что закон противоречит Конституции страны.

Помимо УПЦ, свое название обязаны изменить еще четыре организации. Их актуальные наименования неизвестны.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко официально принял Обращение для передачи патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии с подписями всех архиереев раскольнических организаций — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. УПЦ, входящая в состав Московского патриархата, выступила против вмешательства государства в данный вопрос.

В сентябре Синод Вселенского патриархата в Константинополе снял с глав УПЦ КП и УАПЦ анафему. В ответ на это РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем в октябре 2018 года, а Синод УПЦ МП призвал Вселенского патриарха «прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской Православной Церкви и не нарушать ее канонической территории».

В январе 2019 года патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года ПЦУ, в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры. УПЦ МП отказалась участвовать в создании автокефальной церкви Украины, назвав предстоящий Объединительный собор «советом нечестивых».

РПЦ не признает правомерность подписанного Варфоломеем томоса.

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