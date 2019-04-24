Украинский преподаватель отказался от ученика из поддержавшей Зеленского семьи

Заслуженный артист Украины и руководитель львовского художественного центра FoRa Владимир Кудовба досрочно расторг договор об обучении одиннадцатилетнего Тараса Шалаева из-за поддержки его семьей Владимира Зеленского. Об этом сообщает местный портал Zahid.net.

Материалы по теме «Фашистская оккупация краше москальской» На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко

Это произошло вечером 21 апреля, когда первый обнародованный экзитпол второго тура президентских выборов показал уверенную победу Зеленского. После этого депутат Новороздольского горсовета Анатолий Шалаев опубликовал на своей странице фотографию политика с надписью «Наш президент».

Эту запись прокомментировал Кудовба, руководитель художественного центра, где по направлению «вокал» обучается сын Шалаева. «Договор о сотрудничестве между мной и Вами о предоставлении услуг по развитию творческих способностей у Вашего сына Тараса будет расторгнут завтра в связи с разной позицией в подходах и принципах воспитания детей. Я не смогу работать с человеком, который, на мой взгляд, изменил основным положениям патриотизма и любви к своему языку и культуре», — написал он.

«Я не смогу работать с человеком, который предал. Мне также больно! Но я отдаляю от себя людей, которых считаю предателями моего народа», — уточнил свою позицию Кудовба.

Материалы по теме Последняя битва Украина выбирает между Зеленским и Порошенко. Ждать ли нового Майдана?

В комментарии порталу артист уточнил, что причиной разрыва договора стали именно политические разногласия между ним, активным сторонником действующего президента Украины Петра Порошенко, и отцом ребенка. «Он размещал на своей странице провокационные для Львовщины посты за кандидата Зеленского. Для меня это нечестно, и я жалею, что не смог сказать это ему в глаза, и пришлось расторгнуть договор из-за выборов», — объяснил преподаватель.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а Порошенко — около 24 процентов. Львовская область стала единственным регионом Украины, где Порошенко набрал большинство голосов. Ее глава Олег Синюта уже объявил о своей отставке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!