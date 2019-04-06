Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге. По его словам, востребованность это маршрута уменьшается, передает УНН.

«Это направление умирает само по себе. В прошлом году у нас пассажиропоток в страны Евросоюза впервые был больше, чем на восток. Падение рынка пассажирских перевозок по железной дороге ежегодно — 15-20 процентов, и этот тренд сохраняется. Мы пошли естественным эволюционным путем», — пояснил глава ведомства.

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Украинцы, по его мнению, все лучше понимают, что в ЕС можно зарабатывать больше, чем в России, и в более комфортных условиях.

О стремительном падении пассажиропотока на российском направлении сообщалось в феврале. Тогда же «Украинская железная дорога» заявляла, что планирует уменьшить периодичность отправления поездов в Россию, а в страны ЕС, напротив, назначено десять дополнительных пар поездов.

В августе 2018-го Омелян и вовсе предлагал отменить железнодорожное сообщение с Россией.

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