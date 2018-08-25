В сети высмеяли дырявый украинский поезд

Пользователи сети посмеялись над украинским поездом Москва — Херсон, фотографии которого опубликовал на своей странице в Facebook одессит Игорь Димитриев. На снимках видны дыры в вагоне — автор уточнил, что они сквозные.

«Чисто индийская железная дорога. Не хватает только людей с баулами на крыше», — пошутил он.

В комментариях к посту юзеры принялись иронизировать над состоянием поезда. «Какая экзотика, поезд в один конец?» — отметила одна. «Недавно провожал человека к молдавскому поезду Москва — Кишинев, теперь понимаю, что зря я сокрушался, оказывается, это было не самое дно», — отмечает другой. «После повышения цен будут ездить на крышах», — высказался третий по поводу сравнения вагона с индийским.

Некоторые заметили, что в стране курсируют поезда лучшего качества: «Ну, вроде у Украины есть неплохие поезда, что-то там из Львова ходит современное», — рассказала одна из комментаторов. Другие высказались философски: «Ох. Вот и Украина как этот поезд. Проржавевший советский вагон».

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В начале августа сообщалось, что Украина приготовилась прекратить железнодорожное сообщение с Россией. «Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — ответил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян на вопрос, не планируется ли увеличение числа поездов, идущих по маршруту Львов — Москва в связи с их большой популярностью.

В декабре 2017 года «Российские железные дороги» запустили все поезда в обход Украины.

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