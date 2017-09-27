Поезда с Украины прибудут в Москву с опозданием из-за пожара под Винницей

Из-за пожара под Винницей несколько поездов, следующих через территорию Украины, прибудут в Москву с опозданием. Об этом говорится в полученном редакцией «Ленты.ру» пресс-релизе Московской железной дороги.

«Так, в настоящее вре­мя в пути до трех часов задерживаются пасса­жирские поезда №56 Хмельницкий — Москва, №24 Одесса — Москв­а, №48 Кишинев — Мо­сква», — отмечено в тексте.

В МЖД пообещали приложить максимум усилий, чтобы сократить опоздание, и рекомендуют уточнять информацию о движении составов на сайте РЖД.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах воинской части под Винницей поступили в экстренные службы Украины вечером во вторник, 26 сентября. Ночью в сети появилось видео пожара.

В целях безопасности было закрыто воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра пожара и изменены маршруты 14 поездов. Пострадали два человека. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил журналистам, что «ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав». Развернуты три пункта для размещения эвакуированных из опасной зоны людей.