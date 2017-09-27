Гройсман прокомментировал пожар на складе боеприпасов

Ситуация в Калиновке Винницкой области, где произошел пожар и детонация боеприпасов на военных складах, контролируемая. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил прибывший в Винницу премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщается на сайте кабинета министров.

По словам главы правительства, ключевая задача всех служб — позаботиться о безопасности людей. «Мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают все возможное», — сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что ситуация серьезная, но правительство уже имеет опыт преодоления подобных ситуаций, и теперь главное, чтобы никто не пострадал.

«Сейчас проводится эвакуация людей, вся территория в радиусе пяти километров отрабатывается, есть достаточное количество транспорта, чтобы перевезти граждан, которые изъявят желание поехать [в безопасное место]. Уже развернуты три пункта размещения людей, там есть все необходимое. Все будет хорошо. Я просил бы не разгонять панику», — подчеркнул премьер.

Он также отметил, что отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах. «Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное — позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события», — заявил он.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей поступили в экстренные службы поздно вечером 26 сентября. Воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. «Укрзализныця» изменила маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций. По предварительным данным, пострадали два человека.