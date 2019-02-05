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Украина сообщила о стремительном падении пассажиропотока с Россией

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В «Украинской железной дороге» (АО «Укрзализныця») сообщили о «стремительном падении пассажиропотока» между Украиной и Россией.

В сообщении говорится, что за 2018 год пассажиропоток между двумя странами упал почти на 20 процентов, сократившись до 773 тысяч человек. При этом пассажиропоток в страны ЕС вырос на 10 процентов. В связи с этим «Укрзализныця» планирует уменьшить периодичность отправления поездов в Россию. В страны Европейского союза, напротив, назначено десять дополнительных пар поездов.

16 августа 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что его ведомство предлагает отменить железнодорожное сообщение с Россией для обеспечения безопасности самих же украинцев, которые «на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов».

Тогда «Укрзализныця» заявила о том, что готова прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.

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