Украинцам посоветовали вывезти родню из России

Жителям Украины, имеющим родственников в России, следует перевезти их к себе. С таким заявлением в эфире телеканала «Прямой» выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Видео доступно в YouTube.

Материалы по теме Постой, паровоз! Почему Украина решила оборвать железнодорожное сообщение с Россией

Свою идею чиновник обосновал тем, что на Украине «лучше ситуация с экологией и безопасностью». Именно в связи с этим, по мнению Омеляна, гражданам следует перевезти своих родственников на Украину после прекращения сообщения между странами.

16 августа Омелян заявил, что его ведомство предлагает отменить железнодорожное сообщение с Россией для обеспечения безопасности самих же украинцев, которые «на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов».

Руководитель ведомства заверил, что прекращение пассажирского железнодорожного сообщения с Россией не принесет Киеву никаких убытков. По его утверждению, поезда, используемые для сообщения с Россией, могут быть переведены на внутренние перевозки или на другие востребованные направления, например европейские.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!