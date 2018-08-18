Украина нашла способ отвадить россиян ездить на Украину

Государственные «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») целенаправленно отправляют в Россию поезда наихудшего качества. Об этом пишет «Таврия News».

«Если нет возможности отменить поезд, к примеру, "Херсон-Москва", его делают таким, что эти проклятые москали сами на него не сядут, как и наши сограждане, едущие в Россию, — иронизирует издание. — Вагоны таких составов грязные, ржавые, помятые, ободранные и обшарпанные с облезлой краской. Духота, кондиционеров нет, туалеты как в поле — завалены фекалиями, пьяные и матерящиеся проводники».

Материалы по теме Постой, паровоз! Почему Украина решила оборвать железнодорожное сообщение с Россией

16 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что его ведомство предлагает отменить железнодорожное сообщение с Россией для обеспечения безопасности самих же украинцев, которые «на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов».

17 августа Омелян уточнил, что прекращение пассажирского железнодорожного сообщения с Россией не принесет Киеву никаких убытков. По его утверждению, поезда, используемые для сообщения с Россией, могут быть переведены на внутренние перевозки или на других востребованных направлениях.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!