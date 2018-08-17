Оценены убытки Украины от прекращения железнодорожного сообщения с Россией

Прекращение пассажирского железнодорожного сообщения с Россией не принесет украинскому железнодорожному оператору «Укрзализныця» никаких убытков. Об этом в пятницу, 17 августа, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает «Украинская правда».

«Все эти поезда, используемые для сообщения с Россией, могут быть спокойно применены для внутреннего переезда украинских граждан. Или в направлении курортов, или на других направлениях, где они востребованы. Эти поезда будут генерировать такую же, или даже большую прибыль на внутренних перевозках и сообщении на запад Украины — к странам Европейского союза», — сказал министр.

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По его словам, «убытков не будет вообще». «Все эти поезда не будут стоять в отстойниках, они будут работать и приносить прибыль "Укрзализныце"», — заверил Омелян.

Министр также поведал, что пассажиропоток из Украины в Россию в последние годы заметно уменьшился — с 4 миллионов до 800 тысяч человек ежегодно. «Говорят, что там есть определенное количество работников. Но если вы хотите работать — то есть достаточное количество рабочих мест в Украине. Если вы хотите работать за рубежом — пожалуйста, есть страны ЕС. Там вы получите больше денег, комфортные условия в безопасности, защищенность своих прав. Россия этих гарантий не дает. Любой украинец под надуманными предлогами может быть арестован, задержан и даже убит», — подчеркнул он.

Омелян считает, что «люди должны интегрироваться в ЕС, а в Россию ездить нечего». При этом точную дату прекращения железнодорожного сообщения с Россией он так и не назвал.

16 августа министр инфраструктуры Украины заявил, что его ведомство предлагает отменить железнодорожное сообщение с Россией для обеспечения безопасности самих же украинцев, которые «на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов». «Если мы воюем — нечего туда ездить. (...) Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства», — рассказал Омелян.

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