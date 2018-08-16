Киев намекнул на скорое прекращение сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией. Слова главы ведомства в четверг, 16 августа, приводит «Интерфакс».

«Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», — сообщил он агентству.

Материалы по теме Постой, паровоз! Почему Украина решила оборвать железнодорожное сообщение с Россией

Омелян добавил, что ограничения коснутся не только железнодорожного пассажирского сообщения между странами, однако других подробностей не раскрыл.

6 августа Омелян рассказал, что Киев рассматривает вариант прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. Позже он сообщил, что власти страны намерены прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, грузового сообщения ограничения не коснутся. Также Омелян подчеркнул, что министерство инфраструктуры направило свои предложения на рассмотрение в правительство.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



