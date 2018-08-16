Киев намекнул на скорое прекращение сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией. Слова главы ведомства в четверг, 16 августа, приводит «Интерфакс».
«Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», — сообщил он агентству.
Омелян добавил, что ограничения коснутся не только железнодорожного пассажирского сообщения между странами, однако других подробностей не раскрыл.
6 августа Омелян рассказал, что Киев рассматривает вариант прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. Позже он сообщил, что власти страны намерены прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, грузового сообщения ограничения не коснутся. Также Омелян подчеркнул, что министерство инфраструктуры направило свои предложения на рассмотрение в правительство.