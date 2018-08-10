«Укрзализныця» приготовилась прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение. Об этом говорится в ответе компании на запрос газеты «Сегодня».

Отмечается, что в «Укрзализныце» готовы выполнять «любое решение сверху». Также в компании заявили, что с каждым годом число пассажиров, следующих с Украины в Россию, сокращается.

По данным компании, в 2017 году поездами «Укрзализныци» в Россию было перевезено 900 тысяч украинцев. Этот показатель в пять раз меньше, чем в 2013 году, отметили в компании.

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Также подчеркивается, что тенденция к уменьшению пассажиропотока сохраняется. За семь месяцев 2018-го в Россию поездами «Укрзализныци» отправились 454,1 тысяч украинцев, что на 16,4 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

В компании отметили, что в настоящее время между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов. Восемь из них — формирования «Укрзализныци», три — «Железной дороги Молдовы», и по одному — РЖД и «Азербайджанских железных дорог».

6 августа о том, что Киев рассматривает вариант прекращения железнодорожного сообщения с Москвой, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Позже он сообщил, что власти страны намерены прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, грузового сообщения ограничения не коснутся. Также Омелян подчеркнул, что министерство инфраструктуры направило свои предложения на рассмотрение в правительство.

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