Появились подробности прекращения транспортного сообщения Украины с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал приказ о прекращении железнодорожного и автобусного пассажирского сообщения с Россией. Содержание документа, отсутствующего в открытом доступе, раскрыло со ссылкой на свои источники издание «Страна.ua».

Приказ предусматривает полный запрет железнодорожного и автобусного регулярного сообщения между странами. Сроки вступления приказа в силу издание не сообщило. Приказ не затрагивает грузовые перевозки, сообщается, что причина этого кроется в нежелании Украины терять деньги за транзит грузов. Также запрет грузоперевозок будет означать нарушение международных обязательств Киева перед Всемирной торговой организацией (ВТО).

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Сообщается, что помимо приказа ведомства, существует также аналогичный проект постановления правительства, разработанный Мининфраструктуры. Источник издания в украинском правительстве сообщил, что проект постановления может быть рассмотрен на заседании кабинета министров после 24 августа, Дня независимости Украины. Глава секретариата Совета предпринимателей при кабмине Андрей Забловский рассказал, что перспектива у приказа Омеляна есть только в случае одобрения правительственного постановления премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Последний этап связан с бюрократическими процедурами. В январе прошлого года Гройсман переподчинил украинскую железнодорожную компанию «Укразализныцю» непосредственно премьер-министру, то есть себе. Ранее она подчинялась главе Мининфраструктуры.

16 августа Омелян анонсировал прекращение транспортного сообщения с Россией. «Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», — заявил он.

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