В Раде возмутились намерением Киева прекратить сообщение с Россией

Прекращение Киевом железнодорожного и автобусного сообщения с Россией «добьет» Украину. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Видео доступно на YouTube.

«238 тысяч украинцев выехали на заработки в Россию, по данным украинского Госстата, за первые шесть месяцев этого года (информацию о том, что за этот период в Россию на заработки приехало 238 тысяч 655 граждан Украины, давало российское Министерство внутренних дел — прим. «Ленты.ру»). Миллионы работают там (в апреле министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что в РФ проживают три миллиона граждан Украины — прим. «Ленты.ру»). Десяток миллиардов примерно потребляет наша страна от гастарбайтеров и за счет этого хоть как-то держится на плаву (в 2017 году объем денежных переводов из-за рубежа на Украину составил около 9,3 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру»)», — поведал депутат.

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Рабинович уверен, что в случае прекращения сообщения с Россией Киев ждут потери от остановки транзита через свою территорию, а также обособление от мировой экономики. «И так уже [Новый] Шелковый путь (концепция транспортной системы через Евразию, продвигаемая Китаем — прим. «Ленты.ру») пошел [мимо Украины], и так все пути пойдут вокруг нас. Будет вот такая развивающаяся мировая экономика, а в центре — Украина, через которую ничего не ходит», — отметил парламентарий.

«Автобусное сообщение прервете, все прервете — дальше что мы делать будем? У нас сегодня торговый оборот растет только с Россией», — добавил Рабинович, полагающий, что задачей нынешних украинских властей является «добивание» Украины и превращение страны в «агропромышленный комплекс с рабами для Запада».

16 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что его ведомство предлагает отменить железнодорожное сообщение с Россией для обеспечения безопасности самих же украинцев, которые «на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов». Руководитель ведомства заверил, что прекращение пассажирского железнодорожного сообщения с Россией не принесет Киеву никаких убытков. По его утверждению, поезда, используемые для сообщения с Россией, могут быть переведены на внутренние перевозки или на другие востребованные направления, например европейские.

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