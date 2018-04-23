Подсчитано количество украинских мигрантов в России

В России живут около трех миллионов украинцев. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на встрече с украинской общиной в Канаде, передает «Укринформ».

«Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас — в России. И среди них есть много тех, кто не любит ни Путина, ни Россию, но считает, что не имеет иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, и их надо понять», — сказал он.

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Климкин назвал такую ситуацию печальной и отметил, что «постоянно так продолжаться не может». «Сейчас есть определенные идеи, и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились», — поделился министр.

По его словам, на распределение трудовой миграции повлияло сближение Украины и Евросоюза. «Европа открылась, и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращается на Украину», — отметил Климкин, посетовав, что происходит это очень медленно.

В феврале Bloomberg сообщало, что на Украине из-за массовой трудовой эмиграции, темпы роста которой увеличились с 2015 года, подходит к концу свободная рабочая сила.

По данным агентства, в течение 2015-2017 годов в Польшу с Украины уехали 507 тысяч трудовых мигрантов, в Россию — 343 тысячи, в Чехию — 127 тысяч, в Белоруссию — 22 тысячи. Только в шесть самых популярных для украинских эмигрантов стран прибыли более миллиона человек трудоспособного возраста.

Нацбанк Украины в марте изменил методику оценки денег, переведенных трудовыми мигрантами в страну из-за границы. В 2017 году объем денежных переводов составил около 9,3 миллиарда долларов, на 2 миллиарда больше, чем считалось ранее.

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