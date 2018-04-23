Производство автомобилей на Украине рухнуло в 50 раз

За последние 10 лет производство автомобилей на Украине упало более чем в 50 раз, сообщила Ассоциация автопроизводителей страны — «Укравтопром».

«В марте с заводов Украины вышло 773 автотранспортных средства. Производственные мощности национального автопрома продолжают функционировать лишь на два процента от своих возможностей, а такой объем выпуска автотранспорта в 52 раза меньше мартовского результата десятилетней давности», — говорится в сообщении.

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Производство легковых автомобилей в стране полностью остановлено, констатирует «Укравтопром». «При этом статистика легкового сегмента национального автопрома уже не первый месяц формируется исключительно за счет крупноузловой сборки», — отмечают эксперты.

В марте собрано 683 легковых автомобиля Skoda — все выпущены на площадке завода «Еврокар» в Закарпатской области. Также произведено 62 автобуса, что на 24 процента меньше, чем в марте 2017 года и 28 коммерческих автомобилей (на 36 процентов меньше в годовом выражении).

В марте бывший руководитель технического проекта создания самолета Ан-140, исполнявший обязанности руководителя концерна «Антонов», Сергей Меренков оценил состояние авиастроения на Украине как «лежащее, с весьма малыми шансами подняться». По его мнению, необходимо «на уровне высших лиц государства определиться и решить — нужна Украине своя самолетостроительная отрасль или нет».

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