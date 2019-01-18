Киев заявил о де-факто отсутствии дипломатических отношений с Россией

У Украины на данный момент де-факто нет никаких дипломатических отношений с Россией. Об этом в пятницу, 18 января, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Европейская правда».

«У нас по факту нет никаких дипломатических отношений с РФ. Они сведены к абсолютному минимуму, который направлен только на защиту наших граждан», — сказал он.

В свою очередь вопрос разрыва дипломатических отношений между странами де-юре является «эмоциональным моментом». «Более 2,5 миллиона украинцев находятся в Российской Федерации, почти 70 политических заключенных на территории РФ и оккупированного Крыма. Мы проводили консультации с нашими друзьями и партнерами, чтобы они представляли наши интересы», — объяснил глава МИД.

Но ни одна из стран, с кем общались украинские дипломаты, не готова выполнять тот объем работы, который выполняют украинские консулы, добавил Климкин.

Также министр иностранных дел Украины заявил, что действие 49 договоров между Москвой и Киевом уже прекращено, а еще почти полсотни в настоящее время пересматриваются. «Сейчас на отработке находится еще почти 50 соглашений. Это, так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорную базу с Российской Федерацией», — цитирует Климкина «Левый берег».

«Наш принцип очень простой: мы не можем жить на основе той базы, которая существовала до войны с Россией. Мы будем четко руководствоваться интересами наших граждан, но это будет делаться очень последовательно», — добавил он.

Отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в начале 2014 года на фоне конфликта в Донбассе, а также вхождения Крыма в состав России. Украинские власти считают самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, контролирующие часть территорий на востоке страны, оккупированными Россией территориями. Кроме того, Киев не признает законным референдум о статусе Крыма и считает полуостров аннексированным Россией.

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