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Из жизни
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11:29, 19 июля 2026Из жизни

Верблюд провалился в канализационный колодец в Казахстане

Спасатели вытащили верблюда из канализационного колодца в Казахстане
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал «112 KZ»

Верблюд провалился в канализацию на юге Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Кызылординской области, в городе Арал, на улице Е. Ормаганбетова. Спасатели при помощи специальной техники и оборудования вытащили животное из канализационного колодца, его жизни ничто не угрожает.

Уточняется, что в Кызылординской области верблюдов используют в сельском хозяйстве: из них получают шерсть, молоко, мясо.

Ранее в российском регионе в дупле дерева нашли мужчину. Житель Луги оказался в ловушке, провалившись на глубину около двух метров.

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