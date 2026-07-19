Верблюд провалился в канализационный колодец в Казахстане

Спасатели вытащили верблюда из канализационного колодца в Казахстане

Верблюд провалился в канализацию на юге Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Кызылординской области, в городе Арал, на улице Е. Ормаганбетова. Спасатели при помощи специальной техники и оборудования вытащили животное из канализационного колодца, его жизни ничто не угрожает.

Уточняется, что в Кызылординской области верблюдов используют в сельском хозяйстве: из них получают шерсть, молоко, мясо.

Ранее в российском регионе в дупле дерева нашли мужчину. Житель Луги оказался в ловушке, провалившись на глубину около двух метров.