Полицейские в Грузии пострадали в массовой драке

Более полусотни человек пострадали в результате разгона митинга оппозиции у здания парламента в Тбилиси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии.

Отмечается, что травмы и ранения получили 52 человека, из них 38 — сотрудники правоохранительных органов, а остальные — участники протеста.

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20 июня ведомство отчиталось о 16 пострадавших, по неофициальным данным, ранения получили несколько десятков человек. Отмечалось, что на улице происходит драка.

Ранее несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента и потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.

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