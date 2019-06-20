Грузины сожгли российский флаг и окружили российское консульство

Участники протеста в Грузии, собравшиеся у здания парламента, сожгли российский флаг. Об этом сообщает РИА Новости.

Более 100 человек также окружили российское консульство, стало известно корреспонденту «Газеты.ру».

Кроме того, грузинская оппозиция начала кидать бутылки с водой в полицейских. Они призывают штурмовать парламент. В то же время правоохранительные органы пока не разгоняют митингующих резиновыми дубинками. По данным телекомпании «Рустави 2», во внутреннем дворе правительственного здания размещены спецтехника и аппарат для распыления слезоточивого газа.

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20 июня протестующие забросали бутылками и облили водой депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, возглавлявшего российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, однако заседание сессии было прервано из-за того, что депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.

Затем участники акции протеста направились к зданию парламента и потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Вечером 20 июня грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

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